Pandemia aumentará hambre y pobreza en América Latina, alerta la FAO

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO .- La pandemia del nuevo coronavirus traerá un incremento del hambre y la pobreza en los países de América Latina, dijo este martes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en un informe.



"La región ha visto empeorar su seguridad alimentaria en los últimos años y esta nueva crisis podrá impactar de forma especialmente severa a ciertos países y territorios", dijo el organismo en el documento que encargó México en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



En ese sentido, la FAO resaltó a los países donde hay inseguridad alimentaria aguda por factores económicos y climáticos: Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití.



Agregó que el mayor riesgo en el corto plazo es no poder garantizar alimentos "a la población que está cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus, y que en muchos casos ha perdido su principal fuente de ingresos".



Por ello, el organismo dijo que los gobiernos deben declarar la alimentación y agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional.



"Es esencial mantener vivo el sistema alimentario para que la crisis sanitaria no se transforme en una crisis alimentaria", dijo Julio Berdegue, representante regional de la FAO, citado en un comunicado difundido por el gobierno mexicano.



El organismo recomendó reforzar los programas de apoyo nutricional para madres en edad fértil y niños menores de cinco años, así como asegurar la alimentación escolar y expandir programas de protección social.



"Para garantizar la oferta de alimentos, la FAO recomienda facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc) y a maquinaria e infraestructura", dijo.



También instó a apoyar el transporte y envasado de productos agropecuarios y "resolver problemas logísticos de las cadenas de valor alimentaria". Dijo que es necesario, a su vez, garantizar la operación de puntos de venta como mercados y supermercados.



América Latina superó el fin de semana los 150,000 casos de contagios del nuevo coronavirus que causaron la muerte a más de 7,400 personas en la región, según un balance de la AFP elaborado con datos oficiales.