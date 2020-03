EEUU: Proponen dar 1,200 dólares por persona por pandemia de Covid-19 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell propuso el jueves realizar pagos directos de 1,200 dólares por persona y 2,400 dólares por pareja para combatir las secuelas económicas de la pandemia de coronavirus, según una copia del proyecto a la que The Associated Press tuvo acceso.



El líder republicano se disponía a presentar su plan mientras el Congreso se apresura a redactar una medida por un billón de dólares para apoyar a las familias, el sistema de salud y a la economía de Estados Unidos en medio de una crisis pandémica y un cierre a nivel nacional que enfila al país hacia una posible recesión.



"Necesitamos tomar medidas prontas y agresivas lo más pronto posible", dijo McConnell al anunciar su plan en el pleno del Senado.

Es una apertura en las negociaciones aceleradas con los demócratas mientras el presidente Donald Trump le pide al Congreso que "sea generoso" en su respuesta.



Mantener los ingresos entre los trabajadores inactivos mientras se disparan las solicitudes de prestaciones por desempleo es una de las principales prioridades dentro de los planes tanto de republicanos como de demócratas que están surgiendo en el Congreso.



El plan de McConnell es en apego a las labores del gobierno de Trump de inyectar fondos rápidamente a las familias del país.



De acuerdo a la propuesta de McConnell, la ayuda se iría reduciendo gradualmente de acuerdo a los umbrales de ingreso de 75,000 dólares para individuos y 150,000 por pareja. Además, se realizarían pagos de 500 dólares por cada hijo.

Pero los demócratas tienen sus propias propuestas para enviar ayuda a la ciudadanía, e incluso los senadores republicanos criticaron duramente la idea del secretario del Tesoro Steve Mnuchin de enviar cheques por 3,000 dólares directamente a cada familia de cuatro miembros, y en su lugar prefieren utilizar los fondos federales para mantener en sus respectivas nóminas a los empleados a los que se les pidió mantenerse en casa.



"Lo que quiero son ingresos, no un cheque", dijo el senador Lindsey Graham al resumir las posturas de algunos de sus colegas mientras salían de una reunión de senadores republicanos en el Capitolio. Uno o dos cheques "no tienen mucho sentido" para mí.



"No se trata de un cheque. Se trata de cheques. No es un pago, es un ingreso", dijo el republicano. "Lo mejor que podemos hacer es crear un flujo de ingresos".