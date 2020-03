Chile duplica en tres días casos confirmados de COVID-19

SANTIAGO DE CHILE .- Chile duplicó en tres días el número de casos confirmados del nuevo coronavirus, que el jueves ascendió a 342.



El ministro de Salud, Jaime Mañalich, precisó en rueda de prensa que en las últimas 24 horas se sumaron 103 contagiados, concentrados en tres barrios acomodados de Santiago y que se trata de residentes que visitaron Europa.



La autoridad sanitaria agregó que en Rapa Nui o Isla de Pascua, conocida mundialmente por sus moais o estatuas de piedra gigantes, se declaró una cuarentena por 14 días para mantener sin COVID-19 a la isla, ubicada a 3,750 kilómetros del continente en el Pacífico sur.

ADEMÁS: En Honduras hay más de 90 casos sospechosos de coronavirus



Chile vive bajo estado de catástrofe desde la víspera y el control del orden público quedó en manos de las fuerzas armadas, que pueden restringir la locomoción, reuniones en espacios públicos, imponer el toque de queda y requisar alimentos y otros artículos de primera necesidad para asegurar los suministros a todos los chilenos.



Los grandes centros públicos del país cerraron sus puertas y sólo está autorizada la atención en supermercados, farmacias, bancos y centros médicos.



De los 342 contagiados 19 permanecen hospitalizados, de los cuales seis reciben asistencia mecánica respiratoria.



El mismo día, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmó a periodistas que se han reportado dos casos más de contagio y que la cifra total asciende a ocho. Ya hubo un fallecido.



Desde Ecuador, la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, informó que el número de casos llegó a 199. También hay 575 personas en cerco epidemiológico y tres fallecidos.



Cinthya Viteri, la alcaldesa de Guayaquil -la ciudad ecuatoriana con más infectados: 157- confirmó en un video que está contagiada de COVID-19 y pidió a sus hijos que no vayan a visitarla.

DE INTERÉS: Muere la cuarta hondureña en España por coronavirus



“A todos ustedes quédense en casa, no salgan, protejan a los ancianos, protejan a los más débiles, protéjanse entre ustedes, y a mis hijos de mi alma que se están enterando a través de este medio, no vengan hijos a la casa, los amo mucho, papá y yo estaremos bien”, dijo.



En tanto, el presidente colombiano Iván Duque informó en Twitter que a partir del 23 de marzo quedará prohibida la llegada de vuelos internacionales de pasajeros por 30 días.



Poco después se informó que las autoridades migratorias tomaron medidas de aislamiento de 14 días para extranjeros y se mantendrán hasta finales de marzo. Los extranjeros que no lo acaten serían expulsados del país, lo que ha ocurrido con 40 personas hasta el momento.



En Bolivia los casos positivos aumentaron a 15 y se registró el primero en La Paz, con lo cual cuatro de las nueve regiones ya registran la epidemia, explicó el ministro de Salud, Aníbal Cruz.



La víspera, el país vivió su primera cuarentena de 12 horas, que fue acatada con disciplina, según la policía. La jornada laboral se redujo a cinco horas y la presidenta interina Jeanine Áñez anunció el diferimiento en el pago de impuestos y créditos y aprobó paliativos económicos para las familias más pobres.



La pandemia también frenó la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 3 de mayo y ha puesto paños a la confrontación política que aún estaba activa tras los enfrentamientos del año pasado que dejaron 35 muertos y derivaron en la renuncia del presidente Evo Morales.

LEA TAMBIÉN: Trump dice que tratamiento antimalaria podría usarse contra coronavirus



Desde Venezuela, durante la recepción de un lote de insumo médicos proveniente de China, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció la activación de un puente aéreo con Beijing para la recepción de insumos para hacer frente al coronavirus, que ha dejado 42 contagiados y amenaza con golpear al país ante la escasez de medicamentos e insumos y el grave deterioro del sistema de salud.



“Vemos la voz y el liderazgo de China ayudando a los pueblos y los países que lo necesitan”, afirmó Rodríguez, desde una rampa del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, al agradecer el apoyo del gigante asiático, que es uno de los aliados del gobierno de Nicolas Maduro.



El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, indicó que entre los insumos chinos que arribaron al país están 4,000 kits que servirán para realizar aproximadamente 320.000 muestras de diagnóstico en el marco de un plan de “diagnóstico acelerado” que se iniciará el sábado.



En América Latina se registran más de 1,600 contagiados y 14 fallecidos.



En todo el mundo, 185,000 personas se han infectado y más de 7,300 han fallecido, pero la mitad de los que alguna vez tuvieron el virus se han recuperado. La mayoría de los enfermos presenta síntomas leves como fiebre o tos, pero para las personas mayores o que tienen otros problemas de salud pueden ser peores, incluso neumonía.

Además: Italia supera a China en número de muertos por el coronavirus