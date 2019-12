Brasil: Encuentran siete muertos en la caja de un camión   

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.-La policía brasileña encontró el domingo siete cuerpos sin vida dentro de la caja de un camión en Angra dos Reis, una ciudad costera en el estado Río de Janeiro.



La asesoría de comunicación de la Policía Militar confirmó la información a The Associated Press. Hasta el momento se desconocen las circunstancias en que fallecieron las víctimas.



Los cuerpos estaban en un vehículo en el barrio de Frade, donde la policía realizó el sábado un operativo contra grupos de criminales armados.



Grupos delictivos abrieron fuego contra agentes que realizaban un patrullaje en Frade, y los policías respondieron a la agresión, informó la asesoría de comunicación. Una vez que concluyó el tiroteo, la policía incautó tres fusiles, tres pistolas, dos granadas y una radio, aunque no dio un reporte de muertos.

