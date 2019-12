EEUU expulsó en secreto a dos diplomáticos chinos 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos expulsó en secreto a dos funcionarios de la embajada china en septiembre después de que trataran de ingresar a una base militar en Virginia, informó este domingo The New York Times.



El periódico, que citó a personas con conocimiento del episodio, dijo que sería la primera vez en más de 30 años que Washington expulsa a diplomáticos chinos bajo sospecha de espionaje.



Se cree que al menos uno de los diplomáticos era un oficial de inteligencia que operaba encubierto, señaló el Times.



El diario agregó que los diplomáticos, acompañados por sus esposas, condujeron hasta el punto de control en la entrada de una instalación sensible cerca de Norfolk, Virginia, que incluye fuerzas de operaciones especiales.



El guardia vio que no tenían permiso para entrar y les indicó que dieran la vuelta y se fueran.



Pero los funcionarios chinos continuaron hacia la base, evadiendo al personal militar que los persiguió hasta que fueron obligados a detenerse por camiones de bomberos que bloquearon su camino, según el Times.



Los funcionarios dijeron que no habían entendido las instrucciones del guardia y que se perdieron, agregó.



Semanas después del incidente, el Departamento de Estado impuso restricciones a las actividades de los diplomáticos chinos, en lo que se dijo fue una respuesta a las regulaciones chinas que limitaban los movimientos de diplomáticos estadounidenses.