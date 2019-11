Sismos de 5.4 y 6.3 sacuden el sur de México y se siente en Guatemala 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un sismo de 5.4 grados de magnitud sacudió la costa sur de México frente al Pacífico antes del amanecer, apenas unas horas después de un temblor de 6.3 grados.



El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que los dos movimientos ocurrieron casi en el mismo lugar, a poca distancia de la frontera de México y Guatemala.

No estaba claro de momento si el sismo de 5.4, ocurrido a las 11:30 am del miércoles fue una réplica del sismo de 6.3 registrado a las 4:27 am.



La oficina de defensa civil del sureño estado mexicano de Chiapas dijo que no se han reportado daños.



El sismo estremeció la ciudad de Hidalgo, Chiapas, y fue percibido en las regiones de la costa, Sierra y Soconusco, y en algunas partes de Tabasco, así como en San Marcos Guatemala.

El sistema de protección civil activó los protocolos de seguridad.