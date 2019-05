Trump anuncia arancel de 5% sobre productos de México  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- En un anuncio sorprendente que podría poner en riesgo un importante acuerdo comercial, el presidente Donald Trump dio a conocer el jueves que impondrá un nuevo arancel del 5% sobre todas las importaciones de México para presionar al país a tomar más medidas para detener el flujo de migrantes centroamericanos que tratan de cruzar la frontera hacia Estados Unidos.



Señaló que el porcentaje aumentará gradualmente “hasta que el problema de la inmigración ilegal se solucione”.



Trump informó la medida en Twitter luego de comentarles a los reporteros horas antes que tenía planeado hacer un “anuncio importante” que sería el “más grande” que ha hecho hasta ahora sobre la frontera.



“El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel de 5% sobre todos los productos que lleguen a nuestro país desde México, hasta que los migrantes ilegales que ingresan a México y a nuestro país se detengan. Los aranceles aumentarán gradualmente hasta que el problema de la inmigración ilegal se solucione”, tuiteó y agregó: “y entonces los aranceles serán eliminados”.



El mandatario ha acusado al gobierno mexicano de no hacer lo suficiente para frenar el flujo de migrantes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala que han emprendido el viaje hacia Estados Unidos para solicitar asilo.



El anuncio se produjo en momentos en los que el gobierno ha estado presionando para que se apruebe el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que remplazaría al TLCAN.



La Casa Blanca señaló que Trump recurriría a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para implementar el arancel.



“Si la crisis de migración ilegal se alivia a través de acciones efectivas tomadas por México, que se determinarán a nuestra exclusiva discreción y criterio, se eliminarán los aranceles”, dijo la residencia presidencial en un comunicado.



Pero si Trump no está satisfecho, el arancel del 5% aumentará a 10% el 1 de julio, a 15% el 1 de agosto, a 20% el 1 de septiembre y a 25% para el 1 de octubre.



“Los aranceles se mantendrán permanentemente al nivel de 25% a menos y hasta que México detenga significativamente la entrada ilegal de extranjeros que vienen a través de su territorio”, añadió el comunicado.



Durante una visita a Canadá el jueves, el vicepresidente Mike Pence prometió que el acuerdo comercial sería aprobado este año.



“Nuestro gobierno está trabajando intensamente con los líderes del Congreso de Estados Unidos para aprobar el T-MEC este verano”, comentó. Cuando los reporteros le preguntaron sobre la consideración de nuevos aranceles, Pence respondió que tanto México como el Congreso necesitan hacer más y que Trump está determinado a usar su autoridad para exhortarlos a que lo hagan.



Trump había dicho el jueves por la mañana que planeaba hacer un “importante anuncio sobre la frontera” en las próximas horas del jueves o el viernes.



“Vamos a hacer algo muy drástico sobre la frontera, porque la gente está viniendo a nuestro país y los demócratas no nos dan leyes”, dijo el mandatario mientras se dirigía a pronunciar un discurso para los graduados de 2019 de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.