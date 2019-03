Como "dispararse en el pie" califican medida de Trump contra el Triángulo Norte

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Como "dispararse en el pie" calificó Adriana Beltrán, directora de Seguridad Ciudadana en el grupo de investigación de derechos humanos de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda económica al Triángulo Norte.



"Podemos discutir sobre cómo garantizar que la ayuda sea efectiva, que la asistencia no apoye a los gobiernos corruptos, pero hay desafíos a largo plazo que necesitan una solución sostenible a largo plazo", explicó.



Por su parte, un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes calificaron la acción como un enfoque "totalmente contraproducente" por parte de los EE UU.



El senador demócrata Bob Menéndez, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que se trataba de un "anuncio imprudente". Su colega demócrata Dick Durbin también se mostró en desacuerdo.



Por su parte, el senador Dick Durbin expresó que Estados Unidos debe concentrase "en lo que está sucediendo en América Central, donde tres países se están desarmando ante nuestros ojos y la gente está viniendo desesperadamente a Estados Unidos. Cortar la ayuda no solucionará este problema".



Pese a los cuestionamientos por la decisión que el gobierno de Honduras llamó como política contradictoria del gobierno de Donald Trump, el jefe de personal de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, la defendió.



"Si vamos a dar cientos de millones de dólares a estos países, nos gustaría que hicieran más. Si (la ayuda) está funcionando tan bien, ¿por qué la gente sigue viniendo? Solo este mes, 100,000 personas cruzarán la frontera", dijo Mulvaney en el programa "State of the Union" de la cadena CNN.



"(El programa) no está funcionando lo suficientemente bien como para ayudarnos a resolver nuestra crisis fronteriza. En eso se centró el presidente", agregó.

Determinación

El Departamento de Estado precisó en un comunicado que suspenderá los pagos de 2017 y 2018 a El Salvador, Guatemala y Honduras. EE UU no dio una explicación inmediata de la medida, pero Trump ha vuelto la desaceleración de la inmigración de esos países a través de México un tema fundamental de su presidencia.



"Les estábamos dando 500 millones de dólares. Les estábamos dando mucho dinero pero ya no habrá más dinero. Ellos arreglan estas caravanas en algunos casos y ponen a la peor gente en ellas, no a los mejores", dijo Donald Trump, presidente de EEUU.



Rápidamente el gobierno hondureño emitió un comunicado donde condenó las políticas contradictorias de las Agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América y los distintos Poderes del Estado



Seguidamente, Estado propuso a los países vecinos de El Salvador y Guatemala evaluar conjuntamente las iniciativas en el Triángulo Norte, para velar por la "soberanía y dignidad de cada nación".