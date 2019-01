Alberto Fujimori tras ser dado de alta: "El final de mi vida está cerca"  

LIMA, PERÚ.- El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, dijo que se prepara para lo peor, poco antes de abandonar la clínica donde ha pasado los últimos cuatro meses. Además, publicó una carta en sus redes sociales oficiales.



Fujimori, de 80 años, fue sacado desde la clínica en un vehículo todoterreno blanco, para ser llevado a la misma prisión policial donde permaneció una década recluido, a fin de que complete su condena de 25 años por crímenes contra la humanidad. Iba acompañado de su hijo menor Kenji Fujimori.



A continuación el texto íntegro:

"Tengo casi 12 años preso y hoy me están llevando de nuevo a la cárcel. ¿No es eso suficiente?

A mis hijos y a mis nietos les digo que estoy seguro que el juicio de la historia será más justo que el juicio de los enemigos políticos conmigo. Y que cuando todas estas injusticias hayan terminado miren el Perú que hoy tenemos y me recuerden con la convicción de que todo lo malo que me tocó vivir al final de mi vida valió la pena", dice la carta.



Antecedentes

Fujimori se internó el 3 de octubre al sufrir una descompensación en su casa luego que un tribunal anuló el indulto le concedió el entonces presidente peruano Pablo Kuczynski, en la víspera de la Navidad de 2017.



La autoridad penitenciaria anunció el martes que en la base de las fuerzas especiales de la policía en Lima será recluido el exgobernante de ancestros japoneses para que complete los 13 años restantes de su condena por crímenes contra la humanidad cometidos durante su gobierno.



Fujimori estuvo preso en la misma base policial entre 2007 y 2017, luego de llegar extraditado desde Chile. Será el único recluso en ese lugar, donde dispondrá de cuidados médicos permanentes.



La suerte de Fujimori no está aún sellada a nivel judicial, pues la Corte Suprema debe decidir una apelación contra la anulación del indulto.