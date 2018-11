Kate del Castillo agradece a Dios no tener que ir a juicio de "El Chapo" Guzmán  

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS. -"Hasta ahorita no me han llamado. Gracias a Dios, la verdad", fueron las palabras de la actriz mexicana, Kate del Castillo durante una entrevista que brindó al programa Al Rojo Vivo, donde aseguraba que no testificaría en el juicio de "El Chapo" Guzmán.



Mucho se había especulado sobre la presencia de Kate en el juicio del líder del cártel de Sinaloa pero la misma actriz aclaró que la fiscalía no la ha llamado.



Kate aseguró que uno de los motivos de su distancia de las audiencias es que el trabajo le está absorbiendo el tiempo.



“Yo sabía que iba a arrancar ya. Sabía que arrancó el martes. No tengo el tiempo para seguirlo así perfectamente, pero sí me he enterado de varias cosas. Pero la verdad no tengo el tiempo”, aseguró la actriz.



En 2015, Kate y el actor estadounidense Sean Penn, tuvieron un encuentro clandestino con "El Chapo" en el que Penn lo entrevistó para la revista Rolling Stone.



En la entrevista "El Chapo", quien estaba prófugo en ese momento, admitió ser parte del mundo del narcotráfico. Según los medios estadounidenses, esta podría una de las pruebas más contundentes.