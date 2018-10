Trump se anota una victoria en batalla judicial con actriz del cine para adultos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Una corte de Estados Unidos rechazó este lunes una demanda por difamación de la actriz porno Stormy Daniels contra el presidente Donald Trump, que se anota una victoria en esta batalla judicial que podría llegar pronto a su fin.



Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, mantiene otro proceso abierto contra el mandatario sobre la nulidad de un acuerdo de confidencialidad que firmó para que mantuviera silencio sobre un supuesto amorío entre ambos.



El juez federal S. James Otero se refirió a una demanda aparte por difamación, que Daniels introdujo luego de que Trump dijera en abril en Twitter que la actriz inventó haber sido víctima de amenazas para que callara su supuesta relación con el presidente.



Otero dijo que el tuit constituía "una 'hipérbole retórica' normalmente asociada con la política y el discurso público en Estados Unidos".



El abogado de Daniels, Michael Avenatti, dijo que apelaría la decisión. "Confiamos en una revocación", indicó en Twitter.



El abogado de Trump, Charles J. Harder, aseguró de su lado que el fallo de Otero fue "una total victoria del presidente y una total derrota para Stormy Daniels".



"No importan las vueltas o comentarios que Stormy Daniels o su abogado, el Sr. Avenatti, le den", dijo.



Harder destacó que Otero estableció que Trump tiene derecho a que Daniels pague por los honorarios de sus abogados. El monto se determinará en una fecha posterior.



"Estafa total"

Daniels, que afirma haber tenido una relación con Trump entre 2006 y 2007, aseguró que un hombre la amenazó en 2011, en un estacionamiento en Las Vegas en donde estaba con su hija, para que no hablara del amorío.



"Deja a Trump tranquilo, olvídate de la historia. Esa es una niña muy hermosa, sería una pena que algo le pasara", habría dicho el hombre, según la actriz, que recibió 130.000 dólares por su silencio y firmó el acuerdo que ahora dice que es nulo porque el mandatario, que niega la relación, nunca lo firmó.



Trump tuitéo, luego de la publicación de un bosquejo del sospechoso, que se trataba de un "hombre inexistente" y que la historia era una "estafa total" y parte del "Fake News".



El equipo del presidente argumentó que se trató de una opinión que, aunque "despectiva y despreciativa", está protegida por el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución de Estados Unidos.



"La corte está de acuerdo con el argumento del Sr. Trump", escribió Otero en su decisión.



A pesar del acuerdo

El mismo juez analizará otro pedido del mandatario para desestimar la otra demanda sobre el acuerdo de confidencialidad.



Harder argumentó hace una semana que ese otro proceso era "irrelevante" pues las partes coincidían en el fondo de la materia, que el documento es nulo porque el presidente nunca lo firmó.



La actriz de 39 años recibió los 130.000 dólares días antes de la elección presidencial.



El dinero lo habría pagado Michael Cohen, un exabogado del presidente que hoy colabora en la amplia investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la campaña del republicano, tras declararse culpable de fraude bancario y violaciones de financiamiento electoral.



Trump ha dicho además que no pretende demandar a Daniels por una hipotética violación del acuerdo, pues antes del fallo del juez, la actriz habló abiertamente de su supuesto encuentro sexual con el mandatario en Lake Tahoe, California, durante un torneo de golf en 2006, unos meses después de que la esposa de Trump, Melania, diera a luz al hijo de ambos, Barron.



En su libro "Full disclosure", la actriz porno escribió que el sexo con el presidente fue el "menos impresionante" de su vida.