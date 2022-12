Fernando Santos: “Cristiano nunca me dijo que quería irse”

“Dejen a Cristiano Ronaldo tranquilo”, exigió el seleccionador luso, que explicó que tuvo una conversación con su capitán antes del partido de octavos contra Suiza para explicarle que no sería titular.

Sin embargo, el técnico salió al paso para aclarar la situación. “Nunca me dijo que quería marcharse del equipo”, afirmó Santos en la rueda de prensa previa al encuentro de cuartos de final del Mundial de Qatar contra Marruecos, pidiendo “parar la polémica en torno a Portugal”.

“Es el capitán de nuestra selección, lo que representa para el fútbol portugués, para los aficionados, hace que tuviera que hablarle”, explicó el estratega.

“Le expliqué porque no sería titular, se lo expliqué para que no hubiera sorpresas, creo que es un jugador importante, pero le expliqué que la estrategia era que no estuviera”, dijo Santos.

“No estaba contento de la decisión”, admitió el seleccionador portugués, pero “tuvimos una conversación normal en la que le expliqué mi visión y la aceptó”.

ADEMÁS: ¡Duelo de bellezas! Hermosas aficionadas de Croacia y Brasil engalanan las graderías en Qatar