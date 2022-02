A partir de febrero abonados que consumen menos de 150 kilowatt no pagarán energía eléctrica

Los usuarios que reporten menos de 150 kilowatt no pagarán.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El subsidio al recibo de energía eléctrica para los abonados que consuman menos de 150 kilowatt entrará en vigencia a partir de febrero de 2022, informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



En consecuencia, la factura que llegue a primeros de marzo será perdonada para los usuarios que en su recibo aparezca que su consumo del mes fue igual o menor a 150 Kwt.



"La ENEE informa a todas las familias que consumen menos de 150 kilovatios de energía al mes, que a partir de este mes de febrero es gratuito por disposiciones del gobierno de la República", detalla el comunicado.

Además, explica que "las facturas correspondientes a febrero están siendo emitidas por la EEH según el cronograma de lectura que no puede ser retrasado y en las mismas no se verá reflejado el subsidio hasta que se concluya los procedimientos técnicos para incorporación en el Sistema Comercial".



La ENEE avisó que aunque la factura llegue con el saldo correspondiente a pagar, este no se cobrará porque será borrado automáticamente del sistema.



En total son 1,025,000 los abonados que consumen hasta 150 kilovatios al mes, es decir el 53% de los 1,930,000 que están debidamente registrados, detalló Leonardo Deras, miembro de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).



En ese sentido, subsidiar a la mayoría de clientes de la ENEE representa entre 420,000 millones y 430,000 millones de lempiras al mes.



En suma, serían 5,000 millones de lempiras al año, unos 20,000 millones en los cuatro años del nuevo gobierno, proyectaron los analistas.

