Finanzas culpa a ENEE por "tarifazo"; estatal dice que subsidio está autorizado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras los hondureños resienten y denuncian las elevadas facturas que han comenzado a recibir esta semana por el aumento de la tarifa energética, la Secretaría de Finanzas y la Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se responsabilizan el uno al otro por el tarifazo.

Más temprano, este jueves los interventores de la ENEE afirmaron que no han recibido ninguna notificación de parte del gobierno para la aplicación del subsidio en la factura de energía, por ende los usuarios están recibiendo facturas con el aumento incluido.

Mediante un comunicado anunciaron que de recibir la notificación oficial si procederán a aplicar el subsidio en este o el próximo mes de facturación. Sin embargo, como respuesta la Secretaría de Finanzas asegura que ya se han dispuesto los recursos necesarios para los subsidios.



Por su lado, el ministro de Energía, Roberto Ordóñez, aseguró que sí está autorizado el subsidio para casi 1.9 millones de abonados del sector residencial y comercial, vía decreto 85-2021 que ya establece que pueden dar el subsidio el primer trimestre del año 2022.



Atribuyó que la confusión que derivó en la no aplicación del subsidio se debe a un problema de comunicación con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Ordóñez pidió además "a los interventores de la estatal eléctrica que corrija la lectura aplicando el subsidio".

Sin embargo, Gabriel Perdomo, miembro de la CI-ENEE, explicó a EL HERALDO que la “Sefin y la Sen, que son las instituciones competentes, no han realizado la gestión correspondiente. Entendemos que van a trabajar, pero mientras no tengamos nada legal estamos atados a lo que la CREE (Comisión Reguladora de Energía Eléctrica) resolvió”. Según Perdomo, mientras no salga una instrucción legal no pueden efectuarlo, ya que ocasionarían un perjuicio a la ENEE. Consideró que el subsidio se podría aplicar en el siguiente ciclo de lectura, es decir en febrero.

¿Y ahora?

Por ahora, las facturas siguen saliendo con el incremento y sin subsidio. Los consumidores tendrán que esperar que los funcionarios logren una mejor comunicación o, si no, pagar el incremento de 26% este mes de enero.

El decreto 85-2021 es claro y establece que “en caso de requerirse, en la próxima revisión de tarifas del primer trimestre del 2022, queda facultado el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, a otorgar subsidio a los consumidores de energía”. Esto significa que está amparado y aprobado en la ley, por lo que los abonados de la ENEE exigen a las autoridades a aplicarlo de inmediato.

Roberto Ordóñez dijo que hay tres opciones para los abonados que ya recibieron el aumento: es que se haga un ajuste en el sistema para que en unos días, al pagar, le salga reflejado. Por otra parte, que se corrija en la facturación para el resto de clientes a partir de estos días y en última instancia que se aplique un crédito en la próxima factura.

Explicó que el beneficio sería para todos los abonados que consumen hasta 350 kilovatios de energía al mes y que está garantizado el presupuesto de 300 millones para el mes de enero. Para febrero será el nuevo gobierno quien decida si lo sigue aplicando.

Al respecto, Pedro Barquero comentó que el gobierno de Xiomara Castro ha prometido subsidios solo para quienes más lo necesitan, específicamente para los hogares que consumen hasta 150 kilovatios al mes. Por otra parte enfatizó que trabajarán en el rescate financiero de la estatal eléctrica, porque solo así se tendrán tarifas más justa para la población.

Comunicado

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), a la ciudadanía hondureña y comunidad internacional comunica:



• El Gobierno de la República a través de la Secretaría de Finanzas ha dispuesto los recursos necesarios para los subsidios a la población hondureña en situación de vulnerabilidad.



• Que el otorgamiento de subsidios a la energía eléctrica está enmarcado en los Decretos Legislativos 59-2021 y 85-2021 y es de alta prioridad para contribuir a una vida digna y para el desarrollo económico y social del país.



• Que es responsabilidad de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (CI-ENEE) remitir a esta Secretaría de Estado la documentación de respaldo, a fin de avanzar con los trámites administrativos para realizar el traslado de los recursos para los subsidios otorgados a la población hondureña.



• Se hace un llamado a la CI-ENEE a que sea ágil y responsable, para que, en tiempo y forma, remita la documentación a fin de efectuar los traslados correspondientes, tal y como lo ha realizado la Secretaría de Energía para el pago de subsidios del Gas Licuado del Petróleo (GLP) y precios de los combustibles.

