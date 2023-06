Jennifer confesó que ella no quería que su pareja se llevara a la niña en la peligrosa ruta, pero aseguró que no se respetó su postura y decidieron aventurarse, sin imaginar la tragedia que ocurriría.

Al principio hablé con ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés) y después traté de comunicarme con la policía de aquí de Nueva Orleans y la muchacha me dijo que no podían hacer nada porque la niña no es de aquí y que supuestamente tampoco está aquí, entonces que tenía que llamar a Honduras para hacer la denuncia allá, pero yo le comenté que no puedo hacerlo, porque no estoy en Honduras, porque yo estoy aquí y es aquí donde yo tengo que hacer la denuncia y ella me terminó colgando la llamada”, dijo a la cadena estadounidense.