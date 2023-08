Cirujano vinculado a desaparición de hondureña tenía otras dos acusaciones en el Ministerio Público de Guatemala

Los familiares alegan que no es creíble esta versión, pues la hondureña vive en Estados Unidos y no conoce bien Guatemala, además, no es normal que no responda su teléfono.

En la clínica se defendieron diciendo que las cámaras de seguridad captaron cuando se marchó, pero los parientes tienen dudas que se trata de la misma mujer la que aparece en los videos. Su hijo también dice que ella no sabe pedir un taxi, por lo que es improbable la versión del centro médico.