Zonas de Honduras sin energía eléctrica este sábado 30 de septiembre

Este día, los sitios afectados están ubicados en el departamento de Olancho, por lo que se recomienda a sus habitantes tomar nota de los nombres de las comunidades que no tendrán el servicio durante varios minutos u horas.

De 8:00 a.m a 08:20 a.m y de 11:00 a.m a 12:00 del mediodía en Juticalpa, Olancho

Parte de la ciudad de Juticalpa: Parte de barrio Belén, centro de Juticalpa, Policía Nacional, La Ceibita, Palm Beach, parte de la Soledad, Sincuyapa, El Rincón, Mamisaca, Candeleros, Hotel Posada del Centro, Alcaldía Municipal, Club Rotario, Oficinas ENEE, SANAA, colonia El Recreo, colonia El Edén, colonia Miguel Barahona, barrio San Rafael, Sabaneta, barrio Belén, 115 Brigada, colonia La Ceibita, barrio El Centro, barrio Las Flores, La Vega, Panuayo, Zuncuyapa, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal y zonas aledañas.