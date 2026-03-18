Walmart proyecta nuevas inversiones en Honduras tras reunión con Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.-Con el propósito de seguir impulsando la generación de empleo y de inversión en el país, el presidente Nasry Asfura, se reunió este miércoles con ejecutivos de la empresa transnacional Walmart Centroamérica. “Estamos muy contentos de haber sostenido una reunión muy positiva en la que reiteramos nuestro compromiso con Honduras, con el crecimiento y con nuestro propósito de ayudar a las familias centroamericanas a ahorrar para vivir mejor. Somos muy optimistas sobre lo que viene hacia adelante”, destacó la directora general (CEO) de Walmart Centroamérica, Cristina Ronski.

La ejecutiva detalló que durante el encuentro se abordaron temas clave orientados al fortalecimiento de la economía, la educación y el desarrollo del país. “Estamos alineados con los planes del presidente Asfura para impulsar el crecimiento económico de Honduras y contribuir al bienestar de su población”, destacó Ronski. Al finalizar el encuentro anunció que la empresa proyecta acelerar su crecimiento mediante nuevas inversiones en el país. “Estaremos invirtiendo en la apertura de nuevas tiendas para llevar nuestros precios bajos a más comunidades, así como fortaleciendo nuestra plataforma digital y facilitando servicios como el cobro de remesas dentro de nuestras tiendas”, explicó.

Actualmente, Walmart cuenta con 40 tiendas en Honduras y genera alrededor de 3,300 empleos directos, además de impactar indirectamente a miles de personas a través de su cadena de proveedores, incluyendo productores locales que generan más de 3,000 empleos adicionales. Durante las últimas dos décadas, la compañía ha mantenido su compromiso con Honduras, apostando por el desarrollo económico y social del país. En la reunión participaron, además del mandatario, el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García; la directora general (CEO) de Walmart Centroamérica, Cristina Ronski; el vicepresidente de Asuntos Corporativos de México y Centroamérica, Javier Treviño Cantú; la directora legal, María Monserrat Bonilla; el director de Asuntos Corporativos de Centroamérica, Aquileo Sánchez.