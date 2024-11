Violencia política causa rechazo y genera preocupación previo a elecciones

1

Tegucigalpa, Honduras.- La escalada en los índices de violencia política, previo a iniciar los procesos electorales, genera preocupación en diversos sectores de Honduras, quienes no descartan que agresiones por diferencias políticas puedan aumentar a medida suba la fiebre electoral.

“Es preocupante cualquier agresión, debe ser señalada, no importa hacia qué partido político sea. Siguen vulnerándose los derechos a las personas para poder cumplir con su derecho de elegir y ser electo, no estamos de acuerdo con ningún tipo de agresión”, señaló Melissa Elvir, representante de Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh).