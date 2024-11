Sufren en Los Amates: Niños con frío, familias sin alimento, agua dentro de las casas e incomunicados

El equipo de EL HERALDO Plus se subió a una de las lanchas que trabaja en los momentos que las corrientes lo permiten. La embarcación se mueve de un lado a otro, como si fueran olas fuertes del mar y avanza a presión del motor en contra de la corriente del amplio afluente, da miedo cruzar.

La Costa de los Amates en Alianza, Valle , nuevamente volvió a ser afectada por las inundaciones tras el paso de la tormenta tropical Sara, el río Goascorán se desbordó, el paso inundable está cubierto por el agua y los habitantes de la zona no pueden salir a buscar alimentos.

Alianza, Valle. – Casas llenas de agua y lodo, niños con frío y tos, ancianos con la vista perdida, madres haciendo milagros para que ajuste la comida, gallinas, perros y vacas buscando los corredores porque ya no soportan el agua, ese es el triste escenario de esta parte del sur de Honduras.

En la Costa de los Amates las calles son enormes lagunas, al igual que los potreros de donde las vacas huyen, debido a que ya no soportan la tempestad de los últimos días.

Don Esteban Burgos, estaba trabajando en una lancha, pasando plátanos para no perder la producción, “tenemos más de una semana de estar incomunicados, el agua baja, pero luego vuelve a llover”.

“Aquí no ha entrado ningún medio de comunicación, ustedes son los primeros”, dijo el conductor de la mototaxi, al asegurar que aparte del agua, tienen que estar pendiente de los cocodrilos, porque ya le han perdido el miedo a los humanos, “se llevan como perros” en el patio.

Una de las familias más numerosas en la comunidad de El Conchal, es la Godines, donde solo una de las madres tiene ocho niños, otra cinco y una tres.

Algunos de los pequeños salieron alegres a recibir al equipo de EL HERALDO Plus, con el agua a la rodilla. ¿Cómo están?, bien contestaron los pequeños con inocencia, pero la verdad era otra, los menores juntaban las manos medio temblando, “en toda la casa se ha metido el agua”, expresó uno de los menores.

“En este sector solo en la familia tenemos como 40 niños, los acostamos en las hamacas para que duerman, porque el agua se mete a la casa”, expresó Xiomara Godines, una de las madres.

La humilde mujer solicitó ayuda, “tenemos como una semana de estar encerrados, no podemos salir, no hay salida por la plancha (el paso en el río Goascorán), no hemos podido salir a buscar comida, necesitamos ayuda”, demandó.