“Por fin se visibilizó el tema, tal vez así despiertan”: Beatriz Valle sobre violencia política contra mujeres

“Cuando fui agredida de una forma ACOSADORA, VULGAR, AMENAZANTE, CALUMNIOSA, aquellas que “disque” defienden los DD. de las mujeres callaron de manera cómplice, arrimada, desvergonzada...¡Mujeres: ¡Tenemos que ser mejores!, agregó la ex diplomática que recién arribó a Honduras.

“Es lo importante a las mujeres que no politizan la violencia política de género, eso es un mensaje para todos, para todos los hombres”.

Del mismo modo, indicó que las mismas mujeres no deben “politizar” la violencia para así formar apoyo entre todas.

Por su parte, la designada presidencial Doris Gutiérrez señaló que no se tolerará la violencia contra las mujeres y rechazó esta acción en todos los niveles y de todo los partidos políticos.

En vísperas de las elecciones primarias de 2025, la violencia política se ha incrementado y ha puesto en evidencia que las mujeres siguen siendo los puntos más débiles.

De acuerdo con organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, por los insultos obligarían a alejarse de cargos de elección popular país para los comicios.

Para Ivonne Ardón, comisionada de la Unidad de Política Limpia (UPL), “cuando se da este tipo de eventos, incluso cuando se expone la vida privada de las mujeres, lo único que se hace es alejar a las mujeres porque no quieren estar en la palestra pública donde se les señala por su vida personal”.

Advirtió que si no se detiene la violencia política contra las mujeres, las consecuencias pueden ser más significativas.

“De por sí, la mujer ya es señalada por su propia condición de ser mujer, menospreciando que la mujer se ha dedicado a aportar al país con su conocimiento. Las mujeres hoy en día están muy bien formadas”, argumentó.

En agosto de 2023, los congresistas diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) llamaron “muñecas de la mafia” a las opositoras nacionalistas Antonieta Mejía y Merary Díaz, un acto denominado como violencia política de género.

La violencia política que más sufren las mujeres en Honduras incluye: física, sexual, psicológica, económica, mediática y simbólica.

Ardón señaló que este flagelo no solo lo sufren las mujeres que aspiran a cargos de elección popular, sino también las que ocupan funciones públicas.

Desde el gobierno aseguran que la primera víctima de violencia política de género es la presidenta de la República, Xiomara Castro.

“En primer plano, yo coloco a la presidenta, que no han sido palabras, han sido amenazas que van más allá de lo normal”, arguyó la secretaría de la Mujer, Doris García.

Al listado de víctimas de violencia política se suman la consejera presidenta del CNE, Cosette López, las diputadas Fátima Mena, Beatriz Valle, Lissi Cano, María Antonieta Mejía, Melbi Ortiz, Ligia Ramos, Iroska Elvir, Suyapa Figueroa, entre otras.

Asimismo, las precandidatas presidenciales Ana García de Hernández del Partido Nacional, Maribel Espinoza del Partido Liberal y Rixi Romana Moncada de Libre.

Sobre el particular, Cossette López declaró que “hay una campaña sistemática que lo respaldan a él y me atacan a mí, me atacan a mi familia de manera muy violenta, están transgrediendo la ley, pero él también ha dicho que estamos ahí para montar un fraude, lo cual es su conducta es constitutiva de infracciones de ley al estar adjudicándome conductas que según él voy a cometer”.