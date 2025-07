Elecciones en riesgo de celebrarse sin TREP, biometría y auditoría externa

Aunque los comicios no están, por ahora, en riesgo de ser suspendidos, distintos analistas coinciden en que, sin estos mecanismos, el proceso pierde garantías fundamentales y abre la puerta a cuestionamientos sobre su integridad. La posibilidad de ir a elecciones no equivale a realizar votaciones legítimas.

Sin embargo, la crisis interna del CNE ha dificultado el cumplimiento de estos plazos. La incertidumbre generada por la renuncia de Hall, aún no oficializada por el Congreso Nacional , ha bloqueado decisiones estratégicas, y amenaza con paralizar la ejecución de los contratos.

Para el analista Omar García, lo que ocurre no es casual. Lo interpreta como parte de una estrategia de los partidos tradicionales —Nacional, Liberal y Libre— para desmantelar los avances en fiscalización que evidenciaron sus debilidades en procesos recientes.

Soto aclaró que estos mecanismos no son indispensables para celebrar una elección, pero sí lo son para garantizar su legitimidad.

Hernández calificó la situación como una “crisis inminente” y lamentando que los actores políticos no estén priorizando el interés democrático.

“Los plazos están definidos y aún es posible cumplirlos, pero si no se actúa con urgencia, la responsabilidad caerá sobre el Congreso, que tendría que autorizar contrataciones directas con plazos más reducidos, lo que impactaría negativamente en la calidad del proceso y generaría mayor desconfianza”, explicó.

“El tripartidismo no quiere herramientas que lo expongan. Por eso están dejando vencer los plazos y después dirán que no hubo tiempo para contratar. No es incapacidad, es cálculo político”, afirmó.

García alertó que la intención detrás de esta maniobra es desmovilizar el voto ciudadano. “Si la gente pierde la fe en el proceso, no participa. Y si no hay participación masiva, las maquinarias partidarias imponen su fuerza”, explicó.

Según él, esto podría favorecer el control del poder por parte de las cúpulas políticas tradicionales y cerrar el paso a candidaturas emergentes como la de Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad (Pinu).