Taxistas se toman carretera CA-5 exigiendo que culminen construcción de bulevar en Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.- Taxistas de la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, mantienen una toma de la carretera CA-5 exigiendo a las autoridades la reparación del bulevar Francisco Morazán.

De acuerdo con los ruleteros, es necesaria la reparación de dicha calle debido a que el mal estado en que se encuentra afecta a sus vehículos y les impide realizar su trabajo.

Del mismo modo, los transportistas lamentaron que no se pudiera llegar a un acuerdo con las autoridades municipales ni con los diputados del departamento de la zona central del país para poder llevar a cabo los trabajos de reparación.

“Lastimosamente estamos nuevamente aquí en la CA-5 porque no cumplieron. Hablamos con el diputado Ronald Panchamé y con el ministro (Rafael Barahona), yo les expliqué que íbamos a hacer la toma. Mes y medio estuvimos esperándolos, estuvieron las autoridades aquí presentes y nos dijeron que les diéramos hasta el 15 de julio pero no han resuelto nada, así que yo les dije que si no estaba listo nosotros estaríamos acá el 1 de agosto”, manifestó Víctor Mata, dirigente del transporte en Siguatepeque.

Asimismo, Mata señaló que el mal estado del bulevar ha dañado varias unidades del transporte, por lo que exigió una pronta respuesta a las autoridades.

El ruletero también manifestó que el paso por el tramo carretero se encontrará bloqueado durante este día, exigiéndole al titular del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, llegar hasta el sector para establecer un diálogo y solventar la problemática.

“No vamos a dejar pasar carros ni nada, solo vamos a dejar un carril para las emergencias, está parado hasta que venga el ministro. Si ellos tienen la capacidad de andar en helicóptero que venga aquí, nos firmen algo y le cumplan al pueblo de Siguatepeque, porque no es solo a transporte que le afecta esto”, cerró el dirigente.

