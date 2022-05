Transportistas “se están aprovechando de la buena voluntad de este gobierno”, dice director del IHTT

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante las diferentes tomas de carretera reportadas a nivel nacional por parte de transportistas de carga pesada, el director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, se pronunció molesto por la supuesta falta de voluntad de las organizaciones para llegar a un acuerdo que termine con las protestas que obstaculizan el libre tránsitos de los ciudadanos.

Barahona dijo que se realizó una reunión durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles entre representantes del transporte de carga, el IHTT y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), pero que aunque ellos y el Cohep estaban de acuerdo con estampar sus firmas, fueron los transportistas quienes decidieron levantarse de la mesa sin una solución.

“No tienen absolutamente ningún motivo para seguir ahí, si ellos participaron en la reunión anoche y las cosas que faltan son eminentemente administrativas y las vamos a resolver, entonces a los que tienen esa toma les decimos: ‘¡Eso no se vale!’. Porque el gobierno tiene toda la disposición de resolver casi de manera inmediata”, dijo Barahona.

“Para mí la toma es injusta, se están aprovechando de la buena voluntad de este gobierno, un gobiernos surgido de la voluntad popular, desde las calles, luchando para la toma del poder público del país, pero se están aprovechando de una extraordinaria presidenta que tenemos. Han pasado tres días de esa toma y en ningún punto del país se ha ordenado que tiren una bomba lacrimógena, pero en otros tiempos hubiera existido la represión ya días, entonces hacemos un llamado a la cordura y la sensatez y que le den el espacio de gobernan a una presidenta que quiere hacer las cosas bien”, agregó.

Entre los reclamos de los transportistas se encuentran rebaja en los combustibles, una disminución en las tarifas de los peajes y un aumento a la tarifa por kilómetro recorrido, pero a criterio de Barahona, “no es posible que vengan a decir hoy que no tienen ningún beneficio, cuando de manera directa se está subsidiando el galón del diésel que ellos utilizan, tenemos uno de los combustibles más baratos de la región centroamericana, no entendemos realmente; y además, un gobierno que está en la disposición de suscribir acuerdos, no tienen ninguna razón para seguir en ese paro”, enfatizó.

