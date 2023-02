Suspenden sesión en el Congreso Nacional tras falta de acuerdos entre partidos políticos

Sobre ello el diputado nacionalista Jorge Zelaya consideró que no tiene sentido reunirse y todavía no hay acuerdos entre las principales fuerzas políticas. “No hay sesión, no hay sesión. No hay acuerdos, por eso se suspende”, dijo afueras del Hemiciclo.

El parlamentario apuntó que como bancada nacionalista sí están de acuerdo en 14 de los candidatos. “Aprobemos los 14 y mañana o la próxima semana escogemos el 15”, propuso.