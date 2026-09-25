Suicidios de menores en Honduras se acercan a cifra registrada en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Doce días después de conmemorarse el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Honduras contabilizaba 36 muertes por esta causa entre menores de edad en 2026, una cifra que está a ocho casos de igualar los 44 registrados durante todo 2025. De los 44 casos reportados el año pasado, 25 correspondieron a niñas y 19 a niños, principalmente entre los 16 y 17 años. Los casos se registraron en 12 departamentos del país, con mayor incidencia en Santa Rosa de Copán y Jutiapa, Olancho.

Más de 800 casos

La cifra general asciende a 830 muertes por suicidio acumuladas durante 2025 y lo transcurrido de 2026, según datos del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). De ese total, 218 casos corresponden a 2026 y 612 a 2025. Los datos también indican un aumento del 8.4%, mientras que estas muertes representan el 8.4% de las registradas por causas externas. De los 612 casos contabilizados en 2025, 503 correspondieron a hombres, equivalentes al 82.2%, mientras que 109 fueron mujeres. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los registros representan una tasa de 6.9 suicidios por cada 100,000 habitantes mayores de cinco años y reflejan la necesidad de reforzar la atención de la salud mental en el país. Ernesto Gálvez, psicólogo clínico y académico de la UNAH, menciona que la desintegración familiar, la inseguridad, las dificultades económicas y la falta de empleo son algunos de los problemas que afectan la salud mental de la población.

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