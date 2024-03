Semana Santa: una oportunidad para actividades recreativas en familia

No obstante, algunas familias caen en la monotonía y el aburrimiento año con año, desaprovechando lo valioso que es el tiempo para reencontrarse con Dios o para compartir con nuestros seres queridos por medio de actividades recreativas ideales para jóvenes, niños y adultos.

Los hondureños son afortunados al estar en un país con múltiples destinos por descubrir, y no es sorpresa que las playas sean de los lugares preferidos en el verano. Y es que una playa resulta uno de los sitios donde más actividades recreativas se pueden realizar.

En la zona norte, se encuentran las paradisíacas playas dispersas en Islas de la Bahía, como playa Esmeralda o Camp Bay Beach; pero también no hay que olvidar las hermosas de la costa atlántica como la playa de Punta Sal, ubicada en el Parque Nacional Jeannette Kawas; las playas de Tela, entre ellas, La Ensenada y Triunfo de la Cruz.

Y si se encuentra en el sur, no desaproveche la oportunidad de pasar por la isla de Amapala o de visitar los otros municipios del departamento de Valle.

Quizás no para todos los rayos del sol, el calor y la arena sea de su agrado. Por ende, conectar con lugares boscosos, con climas más templados para hacer senderismo o sitios propicios para acampar son actividades recreativas que también se deben considerar en esta Semana Santa.

Pueda ser que los planes no siempre resulten como quisiéramos y solo quede la opción de quedarse en casa. Pese a ello, no significa que no se pueda tener diversión en el hogar, un festival de cine con la familia es una excelente actividad recreativa para todos.

Acompañen su maratón de películas con palomitas, sus dulces y golosinas favoritas para la función. Hay un amplio abanico de películas de comedia familiar o temática veraniega que pueden explorar, sean nuevas o las clásicas que nunca pasan de moda.

Pero que no solo quede este festival casero en ver películas. Pueden hacer un juego de trivia antes o después de ver la película y organizar un premio para el que gane más veces.

Sea viajando o estando en casa, valora este feriado para pasar tiempo con la familia. Solo se requiere de un poco de ingenio, pero sobre todo, de mucha actitud para volver divertidas estas vacaciones