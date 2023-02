A cuidar de su salud en este verano

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Con la llegada de las vacaciones y las altas temperaturas, el verano se convierte en sinónimo de diversión, amigos y, sobre todo, relajación.

Disfrute de esta época del año sin descuidar de su salud en varios aspectos. Lo más importante es la hidratación diaria, ante el aumento de temperatura. Nuestro cuerpo necesita estar hidratado para funcionar de forma óptima. Si no tenemos suficiente líquido en el cuerpo, las funciones esenciales como la circulación de la sangre no se realizan adecuadamente y los órganos no reciben los nutrientes necesarios, de modo que su rendimiento será menos eficiente.

Durante los meses de verano, la intensidad de los rayos solares es mayor y, por tanto, más perjudicial. Las quemaduras solares son una de las consecuencias más frecuentes de la exposición solar en verano, además pueden provocar un envejecimiento prematuro. La piel es el órgano más grande del cuerpo y, por ello, una protección completa es vital para evitar no solo las consecuencias a corto plazo, sino a largo plazo como, por ejemplo, el cáncer de piel.