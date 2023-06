“Se van a ir a China y nos van a dejar en las latas”, dice María Luisa Borjas sobre el gobierno

“El dinero está cayendo en las arcas del Estado pero parece que lo están acumulando para otros fines y no realmente para los rubros que deberían funcionar como Salud, Educación, Seguridad ”, aseguró a varios medios, al tiempo que recordó las declaraciones del ministro de Seguridad hace algunos meses.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sobre la alta cifra de homicidios y las recientes reyertas en las cárceles se pronunció este miércoles la comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas , quien aseguró que el gobierno no está empleando el dinero del Estado en las áreas que requieren mayor atención.

“Ya lo dijo el ministro (Ramón Sabillón) que no le han dado ningún presupuesto para hacer los operativos y para todo lo que tiene que ver en el estado de excepción. Han estado sacando recursos de donde no hay”, aseveró la política.

Para María Luisa Borjas, quien a pesar de pertenecer al mismo partido, ha sido opositora de la familia de gobierno desde que inició la actual administración, hay un plan gestándose desde el gobierno, que, según ella, tiene que ver con las relaciones diplomáticas entabladas recientemente con China.

“Esta gente lo que está haciendo es acumulando dinero y para mí lo que van a hacer es irse de este país, por eso ya abrieron el canal a China y dejarnos a los hondureños en las latas, sin educación, sin seguridad y sin dinero en las arcas del Estado. Imagínese que es el primer gobierno que se atreve a tocar las reservas del Estado y se supone que era para no endeudarse, para no pedir préstamos, pero igual siguen endeudando al país, entonces cuál es ese objetivo de acumular y acumular riqueza y no responder uno solo de los problemas que existen en el país”, cuestionó.