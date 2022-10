Se eleva el nivel de confrontación entre EE UU y Honduras, coinciden analistas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diversos analistas, expertos en derecho internacional y excancilleres de la República reaccionaron al impasse que surgió luego de declaraciones entre la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, y la respuesta del canciller Eduardo Enrique Reina. La diplomática dijo que en su país hay preocupación por ciertas decisiones del gobierno de Xiomara Castro mientras el funcionario pidió respeto a las decisiones soberanas de la administración Castro. La mayoría de entrevistados coincidieron en que el nivel de confrontación y crisis en cuanto a las relaciones con el gobierno estadounidense está aumentando y es algo que le afectará a Honduras si se continúa por la misma vía. En tanto, desde el oficialismo han enfatizado en temas de injerencia -una vez más- por parte de Estados Unidos y defendieron lo dicho por el canciller Reina. LEA: Los encontronazos entre el canciller Reina y la embajadora Laura Dogu

Graco Pérez, Experto en derecho internacional

“Se está elevando el nivel de confrontación de una forma innecesaria y más de parte del gobierno de Honduras que quiere aumentar la tensión con Estados Unidos. La cita que le ha hecho pública el canciller a la embajadora sobrepasa cualquier acción que hayamos visto en los últimos años, habrá que ver cuál es la reacción por parte del gobierno de Estados Unidos con la carta de protesta que entregue el canciller. No veo que se esté actuando en función del interés nacional, siento que el gobierno de Honduras está buscando justificar sus verdaderas intenciones ante Estados Unidos”.

Carlos López Contreras, Excanciller de la República

“El planteamiento que hizo la embajadora es consistente con la política que ha definido el secretario Antony Blinken, formularle una protesta a la embajadora me parece que no es pertinente porque siempre habrá diferencias pero sin necesidad de llevarlo a niveles de tensión. Honduras es un país con mayor necesidad y más con Estados Unidos, ese tipo de acciones se debe manejar con mucha prudencia y bueno, el hecho que ellos señalen que algunos comportamientos del gobierno no es lo mejor para el país no debe tomarse como ofensa ya que es un simple punto de vista”.

Hugo Noé Pino, Vicepresidente del Congreso

“Pareciera que la Embajada de Estados Unidos en nuestro país se convierte con estas declaraciones en un partido de oposición criticando aspectos que desde todo punto de vista muchos de ellos son incorrectos y lo que hacen es crear más polémica en el país. Lo que está en cierta forma cuestionando la embajadora es una decisión nacional tomada bajo los principios de nacionalidad hondureña, miro una situación innecesaria que como el canciller ha manifestado, introduce elementos distorsionadores en la relación de Honduras con Estados Unidos”.

Julieta Castellanos, Exrectora de la UNAH

“En realidad los límites entre los países son cada vez más imprecisos, creo que la soberanía es un tema al que no se debe renunciar, pero los límites de la conversación o intervención creo que están marcados por unas relaciones que son históricas, complejas y que han tenido cambios. La incomodidad del gobierno es porque se señalan políticas y decisiones que han tomado ahora, creo que si se hubieran referido al gobierno anterior no lo mirarían como intromisión, siempre tienen un doble discurso en esto de la intromisión ya que no les gusta cuando es señalamiento hacia ellos”.

Olban Valladares, Analista Político

“A Estados Unidos no se le puede descifrar el juego ya que para ellos no es conveniente ciertas relaciones, lo dicho por el canciller se toma como una amenaza ya que hasta se podría nombrar ‘non grato’ a un embajador pero no creo que haya tanta torpeza para llegar a eso. No es un asunto de defensa de dignidades porque la embajadora no ha dicho nada nuevo, me preocupa que el gobierno pretenda que se extienda un TPS pero por otro lado se den estas declaraciones fuera de contexto en cuanto a las relaciones diplomáticas. No hay pensamiento antes de hablar”. VEA: Las frases de la embajadora Laura Dogu sobre Honduras y la preocupación de EEUU

