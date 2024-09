Rixi Moncada asegura que Carlos Zelaya presentó su renuncia a Libre tras narcovideo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ministra de Defensa, Rixi Moncada, reveló que el ahora exdiputado y secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, también renunciará como miembro del partido Libertad y Refundación (Libre).

“Carlos Zelaya también ha presentado su documento de renuncia, no lo he visto, pero presentó su documento de renuncia ante la Asamblea del partido cuando haya asamblea del partido, pues no sé si a finales de este año, no sé si en lo que resta del año habrá asamblea”, reveló Moncada en el foro Frente a Frente.

La funcionaria hondureña agregó que “esa es la gran diferencia” en alusión a los miembros del Partido Nacional acusados de narcotráfico.

Del mismo modo, aseveró que dentro de Libertad y Refundación se sienten “dolidos” por la acción de Zelaya de reunirse con narcotraficantes en 2013, donde abordaron supuestos pagos para la campaña del partido de gobierno en ese año y aseguró que el instituto político ha ido en depuración.

“Al partido lo hiere la conducta de uno de sus miembros, al partido lo apena la conducta de uno de sus miembros, pero el partido tiene varias instancias y como dije antes, miles de personas y el partido ha ido poco a poco en su proceso de depuración de todo tipo”, agregó.

Del mismo modo, se retractó de haber calificado al Partido Nacional como un partido de narcotráfico y aseguró que desde Libre son “respetuosos” de las instituciones.

“No fue Libre, no fue su servidora, nosotros somos respetuosos de las instituciones y de las diferentes personas que componen las instituciones políticas, para mí el Partido Nacional tiene gente distinguida”, aseveró.

Esto en alusión a las acusaciones en el pasado donde se referían como “narcopartido” a los nacionalistas por las acciones del expresidente de Honduras (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández.

Asimismo, refutó que no se trata de “justificar” a Zelaya por sus acciones, pues Moncada aseguró que siempre ha condenado las acciones relacionadas con el narcotráfico.

“Lo condenó hoy, lo condené ayer, lo voy a condenar mañana, lo voy a condenar siempre, no solo porque constituye un grave daño a la salud de cientos de miles de jóvenes, porque provoca adicciones, porque provoca asesinatos, la lucha contra el narcotráfico”, sentenció sobre el tema.