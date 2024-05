Resurgen denuncias de ventas de plazas docentes en Francisco Morazán

De acuerdo a Ramírez señaló que no se están respetando los listados de prelación del concurso y se está dando prioridad a los docentes que pagan, mientras que a los que ocupan los primeros lugares en los concursos son enviados a zonas postergadas.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las viejas prácticas en las Direcciones Departamentales de Educación parecen no desaparecer y de acuerdo a denuncias de la dirigencia magisterial, la entrega de plazas a cambio de dinero o favores sexuales resurgieron en la de Francisco Morazán.

“Necesitamos que nos den una explicación de qué es lo que está sucediendo a lo interno de la departamental de Francisco Morazán y darnos cuenta si se va llevando el orden de acuerdo a la prelación, si se están nombrando a los compañeros de acuerdo a traslados, exoneraciones, concursantes; pero en el tema de licencias si exigimos una auditoria porque no sabemos cómo se está utilizando y hay denuncias donde se estarían pagando grandes cantidades de dinero”, detalló.

EL HERALDO en varias ocasiones trató de comunicarse con el subdirector de Talento Humano de la Secretaría, David Blanco, para conocer acciones los resultados de las auditorias y las que emprenderán ante las nuevas denuncias; no obstante, no hubo respuesta del funcionario.

En ese entonces las autoridades de Talento Humano de la Secretaría de Educación iniciaron una investigación; sin embargo, a la fecha no han dado a conocer los resultados de las auditorias que se hicieron.

Las denuncias sobre la venta de plazas no son recientes. Desde el año pasado la dirigencia magistral ha señalado una serie de supuestas irregularidades en esa y otras direcciones departamentales.

Zelaya rechazó la venta de plazas, pero reconoció el nombramiento de profesores irrespetando el orden de prelación, pero que se han hecho con base en ley y en audiencias públicas, no por debajo de la mesa, argumentó.

“Es una denuncia sin fundamento, son especulaciones. Esas son prácticas del pasado, ahora eso no va a ocurrir, nosotros hemos venido para ponerle fin a eso, estamos haciendo las cosas con transparencia”, puntualizó.

“Nos saltamos, pero argumentado; son compañeros no videntes que no tienen el orden de prelación, pero que los acuerpa la ley de inclusión que dice que por cada 100 personas que nombremos tenemos que nombrar a cuatro personas con discapacidad; esos casos están documentados y fueron nombrados en audiencias públicas, no hemos hecho nada a escondidas, somos transparentes”, enfatizó.

El director departamental dijo estar abierto a que haga una investigación en la dirección y pidió al dirigente del Coprumh interponer las supuestas denuncias ante las entidades correspondientes.