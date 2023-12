Redondo queda al margen de las negociaciones en CN

“Siento que de alguna forma los cuatro partidos políticos saben que el camino de diálogo no es vía presidencia, sino con los dueños de los partidos”, señaló el analista político Luis León.

Agregó que “el presidente Redondo, él mismo ha mencionado que no es del PSH, por ende no tiene partido y no tiene brazo de negociación”.

Frente a la postura adoptada por la oposición, los parlamentarios argumentaron negociarán con Libre y no con Redondo.