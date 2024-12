Premian a los ganadores de torneo de la campaña “Sin armas, más paz”

Uno de los principales objetivos del torneo deportivo fue hacer reflexionar a niños, niñas y jóvenes de que la violencia, uso y portación de armas de fuego, no son una solución para resolver conflictos y estuvo complementada de mensajes en espacios digitales, redes sociales, talleres de sensibilización y dinámicas deportivas, incluyendo el torneo deportivo que fue coordinado con la Policía Comunitaria y la Policía Escolar.

“El cierre de esta campaña no es el final, es el inicio de una transformación que no conoce límites y de la cual sabemos cosecharemos frutos. Yo he estado muy de cerca en toda la campaña y estamos muy satisfechos de la participación alcanzada y el compromiso que todos los involucrados hemos puesto”, dijo el comisionado general Roger Alberto Maradiaga Borjas, director de la Dirección de Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios (DAIC) de la Policía Nacional.

Las ceremonias de clausura y premiación se realizaron en las cinco ciudades donde se llevó a cabo el torneo. A la iniciativa se sumó la Fundación Diunsa, que donó los trofeos y premios a los equipos ganadores en fútbol sala.

Por su parte Richard Barathe, representante residente del PNUD en Honduras dijo: “a lo largo de toda la campaña fue gratificante ver a niños, niñas y jóvenes integrados y cómo el deporte juega un rol transformador. Desde el PNUD apoyaremos acciones que se centren en construir y preservar la paz, promoviendo oportunidades para la juventud”.

En Honduras, según datos provisionales de la Mesa Técnica de Muertes Violentas, de 2013 a 2023, el 79 por ciento de los homicidios, fueron cometidos con armas de fuego.

En el año 2023, se establece que 7 de cada 10 muertes violentas que en total sumaron 2,473, fueron cometidas con armas de fuego y la mitad las víctimas fueron jóvenes entre 12 a 30 años es decir 1,133.

El informe indica que la principal arma usada en muertes violentas es el arma de fuego. De 2013 a 2024, en promedio, el 75 por ciento de los homicidios en San Pedro Sula y el 82 por ciento, en el caso de Choluteca, fueron con armas de fuego.

De 2013 a 2023, en promedio, el 79 por ciento de los homicidios que se registraron en Choloma, Cortés, fueron cometidos con armas de fuego.