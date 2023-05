Pleno de la CSJ se abstiene de opinar sobre proyecto de Ley de Justicia Tributaria

El Congreso Nacional había solicitado a los magistrados brindar su opinión sobre dicha ley, sin embargo estos al analizarla se amparan en el artículo 219 de la Constitución de la República, que literalmente dispone que “siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la CSJ, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel tribunal”, pero “esta disposición no comprende las leyes de orden político, económico y administrativo”.