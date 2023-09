Oposición no respaldará los préstamos con la CAF

Ante la oficialización de la adhesión aprobada por el directorio de la CAF, los diputados opositores señalaron de nueva cuenta que no apoyarán la aprobación de fondos provenientes de ese organismo.

“Fondos que vengan por la CAF no van a ser aprobados por el CN, eso ya lo hemos dicho las bancadas de oposición, no vamos apoyar ningún préstamo que venga de la CAF porque no fue aprobado por el CN”, apuntó el diputado del PSH, Carlos Umaña.