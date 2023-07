Odir Fernández: Recibí llamadas para ayudar a Luis Santos

“Durante estábamos desarrollando esa sesión (el jueves 20 de julio) yo recibí llamadas y mensajes de diferentes sectores para que tomara un decisión diferente; y me estaban amenazando de que iban a hacer una huelga en mi contra y que me iban a destituir”, declaró Fernández al referirse al caso Santos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ante la Junta Proponente, Odir Fernández, aseguró que recibió llamadas y mensajes para beneficiar al abogado Luis Javier Santos Cruz y que éste no fuera excluido del proceso de selección.

“Me están contando todo lo que pasó hasta ahora, de hecho me estoy dando cuenta de que habían llamado a las personas que participaron demandando para entrevistar, de todo eso yo no tuve conocimiento”, adujo el fiscal Santos, sobre la demanda en su contra.

Afectado por haber quedado fuera en el camino para convertirse en fiscal general o adjunto, Luis Javier Santos Cruz aseguró que la causa por la que tomaron la decisión de excluirle no es un motivo para separarlo.

Aseguró que “como había sido hace tantos años, yo creí que eso ya estaba prescrito, que eso ya no tenía ninguna razón de ser; porque nunca se me emplazó, nunca se me dio a conocer formalmente que yo estaba demandado y que debía de contestar”.