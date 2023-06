“No nos moveremos hasta que acabe el día”: Diputados nacionalistas continuarán en el CN pese a suspensión de sesión

“Estos actúan de manera ilegal, con patadas y a la fuerza, son capaces de cualquier cosason ilegales, están asfixiados, no saben que hacer y pueden recurrir a cualquier cosa”, reiteró Cano.

Ante tal decisión, la bancada nacionalista calificó la sesión extraordinaria como “ilegal” , haciendo referencia a que no está apegada a la Constitución en su artículo 207 y La Ley Orgánica del Legislativo en su artículo 25 y 26.

“Ellos quieren llegar a acuerdos insultando, amenzando, extorsionando a diputados de las otras bancadas y eso no se puede, no somos niños y no nos van a asustar”, declaró Márquez

Aseguró que “siguen firmes” y no los doblegarán con la ratificación del acta del CAF, la que calificó como “nociva” para el pueblo hondureño.