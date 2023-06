Misión de la ONU que llegará en julio al país tendrá bajo perfil

“Se intentará no divulgar los nombres de ellos porque no tienen ni tendrán nada que ver con el posible mecanismo, no hay una intención de divulgar nombres ni publicar demasiado porque la idea es que puedan trabajar a bajo perfil con las diferentes instituciones y gobierno”, declaró.

Shackelford recordó que parte del trabajo de la misión será “definir posibles reformas y al mismo tiempo se dé la negociación del convenio bilateral”.

El trabajo de la misión de expertos será de seis meses a partir de su llegada y, si se dan las condiciones, la CICIH podría llegar al país en 2024 tras el nombramiento de su personal y la suscripción del convenio entre el gobierno y la ONU.