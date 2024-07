Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, niega que sus hijos fueron favorecidos con contratos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Negando que sus hijos hayan sido favorecidos con contratos de la Policía Nacional e instituciones intervenidas por este órgano cuando él fue su director, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, reaccionó este lunes a la investigación publicada por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus.

Sánchez posteó su reacción a través de redes sociales, pero en ningún momento contestó las preguntas que en su momento se le formularon desde este medio.

“La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional no tienen presupuestado ningún centavo para pagar pauta publicitaria. Por lo tanto categóricamente puedo decir que NO SE LE HA PAGADO NINGÚN CONTRATO A MIS HIJOS CON PRESUPUESTO DE ESTÁ SECRETARIA, EN ESE RUBRO Y EN NINGÚN OTRO. EL HERALDO MIENTE UNA VEZ MÁS. Todo es verificable en el portal de transparencia institucional y también pueden solicitar información necesaria como lo establece la ley. Como servidor público que soy y abierto a las críticas constructivas, no presentaré ninguna demanda contra este diario, pero mis hijos en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, se reservan lo que en derecho corresponda”, se lee en la publicación realizada por el funcionario a 4:40 de la tarde de este 8 de julio.