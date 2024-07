Varios documentos evidencian pagos y adjudicaciones a favor de la compañía Kraken Digital Studio, cuyos propietarios son Valeria Loret Sánchez y Gustavo Sánchez Jr, ambos hijos de Sánchez, según confirmaron fuentes y un rastreo independiente de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidencia con documentos los contratos a nombre de Kraken Digital Studio y los desembolsos efectuados de parte de las instituciones del Estado.

Algunos de los contratos, adjudicados la mayoría como contratos directos, con los que fueron beneficiados los hijos del ministro de Seguridad no cumplieron con las normativas legales en el proceso de selección.

Tras estas declaraciones, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado para pronunciarse sobre esa acusación y otras declaraciones de la subsecretaria, aunque puntualmente no afirmó ni negó la información.

“A mí se me colocó allá para hacer una veeduría y si yo quiero ver, por ejemplo, cómo están las licitaciones de publicidad, ¿las puedo saber yo? Creo que sí. Y si encuentro que parte de esas licitaciones se las dan a los hijos del general Sánchez Velásquez, ¿parece correcto?”, acusó Villanueva.

Quien sí contestó una llamada fue Valeria Loret Sánchez, propietaria de Kraken Digital Studio. En la breve conversación se le expuso la situación, pero explicó que iba a entrar a una reunión, así que solicitó que se le hablara más tarde. Pese a que se le marcó y también se le enviaron las preguntas por WhatsApp, no respondió.

La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus buscó una reacción del ministro de Seguridad, pero ignoró los mensajes. También se acudió al departamento de relaciones públicas de ese ministerio por medio del comisionado Miguel Martínez Madrid, pero también ignoraron la solicitud.

La empresa, según ONCAE, tiene como representante legal a Daniel Alejandro Pineda Flores con carné de colegiación No. 0801199418507 y su gerente es el otro hijo del ministro, quien lleva su mismo nombre: Gustavo Sánchez.

De todo ese paquete, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus no encontró evidencia de forma pública ni en las cuentas institucionales, por lo que solicitó a la empresa Kraken Digital Studio enviara los archivos, pero hasta la hora de cierre de este artículo no los había mandado.

Este contrato contraviene varias disposiciones y prohibiciones de la ley.

Lo primero que se vulnera, según la Ley de Contratación del Estado en el artículo 7, es el “principio de igualdad y libre competencia”. Luego está el artículo 15, donde se dicta inhabilitación para ser beneficiado con contratos públicos por “ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de la empresa, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o firma del contrato”.