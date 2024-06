Gobernación entregó fondos para kits escolares a ONG sin estados financieros

Esto se pudo evidenciar en el memorándum No. 124-DIRRSAC-2024 que Flor Idalma Salgado, titular de la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Dirrsac), le escribe a Paola Zelaya Leonardo, jefa de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Gobernación.

“Me dirijo a usted en respuesta al memorándum N° 205-UTAIP-2024, le remito la declaración jurada presentada por la Asociación AYUDANDO CON AMOR por la NO presentación de estados financieros del año 2022, asimismo informarle que dicha asociación NO CUENTA CON REGISTRO DE SU INFORMACIÓN FINANCIERA correspondiente al año 2021 y 2023”, menciona el documento.

El artículo 21 de la Ley Especial de Fomento para las Organizaciones no Gubernamentales en Desarrollo obliga a las ONG a presentar anualmente sus estados financieros. Incluso, el artículo 25 dice que pueden ser sancionadas por ignorar este procedimiento.

Este memorándum se publicó el 6 de junio de 2024, luego de que la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus solicitó por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) toda la información de la asociación Ayudando con Amor sobre los fondos entregados por Gobernación para comprar kits escolares. Los documentos evidencian que hubo una sobrevaloración en la compra.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidenció que Gobernación desembolsó a la ONG Ayudando con Amor fondos para comprar 350 kits escolares a un precio de 1.5 millones de lempiras. Los kits fueron entregados en una escuela de aldea Nuevas Flores del Distrito Central, en Francisco Morazán.

En la denuncia se compartieron documentos de las transacciones que han manejado la ONG y la Secretaría de Gobernación, el formulario F01 de los desembolsos, las juntas directivas y declaraciones juradas.

Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, fue abordado vía mensajes sobre este caso previo a la denuncia, pero no respondió. Tras la publicación accedió a intercambiar textos con el primer argumento para negar la sobrevaloración de los kits escolares de la ONG.

“En Transparencia no incluyeron el costo de reparación de costos carreteros, esa información la subieron mal sin el detalle que le he indicado anteriormente, Finanzas hace una pequeña descripción, Finanzas no hizo los detalles, pero en los documentos de solicitud de fondos está toda la información”, argumentó el titular de Gobernación.

Vaquero se amparó en que la información que la Secretaría de Gobernación le envió a Transparencia para que le entregara a EL HERALDO está inconclusa y que en realidad el proyecto de kits escolares también tenía otro apartado para tres tramos carreteros por el monto de 1.5 millones de lempiras, pero que su personal lastimosamente no detalló con claridad.