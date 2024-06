La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus recorrió las invasiones surgidas en esta zona de Honduras, constatando la proliferación de covachas y casas improvisadas en terrenos privados, en áreas protegidas, en propiedades incautadas y hasta en áreas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó hasta el sector de La Agrícola, también conocida como Finca Roma, ubicada a un costado de la carretera que conduce a la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida también como “El Cajón”, en Santa Cruz de Yojoa.

“Estamos esperando la condena de Juan Orlando Hernández (expresidente de Honduras) y de ‘Los Cachiros’, para que le pasen todo esto al INA y después que nos la pase a nosotros, porque nosotros tenemos derechos como indígenas”, expresó uno de los señores que iban saliendo de la propiedad y se detuvo cuando vio llegar al equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

En el portón estaba instalado el siguiente rótulo: “Bienvenidos, Consejo Indígena Nance Dulce, Santa Cruz de Yojoa, control territorial convenio No. 169 (de la OIT) artículo 6,7,15, 14, 18, 19, herederos ”.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus recorrió los alrededores de la propiedad, constatando que hay árboles talados, pequeñas covachas y predios repartidos.

Aseguró que ellos tienen contrato de arrendamiento con la OABI, porque son más de 600 manzanas que contempla la propiedad, pero no tienen control de todo, ya que han llegado grupos campesinos de otros lados a invadir.

Entre los promotores de las invasiones están dirigentes campesinos, indígenas, supuestos empresarios, políticos y autoridades municipales, según los denunciantes, quienes todos los días ven la proliferación de las invasiones, pero poco o nada hacen.

Marlon Pineda, alcalde de Santa Cruz de Yojoa, mientras supervisaba la construcción de una calle, defendió que no es cierto todo lo que dicen los denunciantes, pero ese es un tema que tiene que investigar el INA, pues no es competencia de la municipalidad.

Por su parte, el director de la OABI, Marco Zelaya, expresó que va revisar el estado de la Finca Roma para no ser irresponsable, “tengo entendido que hay un contrato en una de las fincas, pero no sé si en todas”, pero reconoció que “unas partes sí están invadidas”.

Zelaya explicó que “el problema de estos muchachos ahí, es que no les han dicho nada y andan haciendo todo lo que quieren, y eso no es correcto, porque les guste o no, hay una autoridad”.

El funcionario dijo que “Los Cachiros” ya están condenados y, según el Juzgado de Letras de Privación de Dominio esas posesiones están bajo tutela de la OABI, por lo cual, esa institución es la dueña de todos esos predios.

Zelaya cuestionó el lento proceder de la institución encargada: “¿Quién metió a los grupos campesinos ahí?”. A su juicio, quien debe de investigar es el MP, porque como OABI ya han puesto la denuncia por invasión de todos esos predios, “yo estoy a la espera de que me rindan un informe, no de una, he presentado un montón de denuncias”.

Al mismo tiempo, el funcionario advirtió que el INA puede resolver asuntos relacionados a su campo de acción, pero OABI no tiene nada que ver con el INA, y para que el INA pueda acceder a una tierra tiene que ser nacional, no tiene que ser ni privada, ni ejidal, ni terreno en litigio.

La situación también se ha vuelto crítica en el lado de Peña Blanca, donde los invasores están poniendo en riesgo la generación de energía en la hidroeléctrica Cañaveral-Río Lindo, de la ENEE.