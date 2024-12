Ministra de Salud asegura que saturación en hospitales es porque los pacientes madrugan

1

Tegucigalpa, Honduras.- A criterio de la ministra de Salud, Carla Paredes, las largas filas que se registran este lunes en las afueras del Hospital San Felipe son debido a la llegada temprana de los pacientes, pero la realidad es otra: no hay cupos suficientes.

Para Paredes, la problemática de las largas horas de espera para lograr la atención médica se genera por la “mala costumbre” de los hondureños que llegan horas antes de su cita médica.

“Los pacientes que reciben la consulta externa es porque van a las 3 de la mañana. Muchas veces es porque es por el número, claro que hay un número limitado de atenciones cuando usted va sin cita”, cuestionó. “No hay recurso, no están abiertas estas áreas a las 3 a.m. y eso es lo que nos cuesta comunicar, esto es una responsabilidad nuestra que no somos capaces de comunicar, que no pasa nada por llegar a las 5 o 6 de la mañana, no hay manera, hasta las 6 no abren las ventanillas”, explicó.

El argumento de Paredes parece ignorar cómo es en realidad el proceso en los centros asistenciales, en donde al paciente se le pide estar desde temprano para hacer su preclínica, pues si llega a la hora de su cita corre el riesgo de quedarse sin ella.

Sus declaraciones contradicen el escenario que se está viviendo en las afueras del centro asistencial, pues desde tempranas horas pacientes están buscando desesperadamente una cita médica y por lógica el que llega antes a ventanilla es quien consigue cupo.