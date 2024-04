Más de 17 mil personas sin atenciones médicas en IHSS en Copán

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alrededor de 17 mil derechohabientes ya no recibirán atención médica del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Copán, luego de que la clínica subrogada Ashonplafa dejará de prestar sus servicios desde ayer lunes.

Los derechohabientes de Copán, Lempira y Ocotepeque son los que asisten a la clínica y ahora ya no contarán con los servicios, sin embargo, sus deducciones por servicio están al día por parte del gobierno.

Esta misma situación ocurrió en 2023, y durante tres meses, los pacientes de estas zonas no estuvieron recibiendo atención médica en la clínica.

El director del IHSS, Carlos Aguilar, no se ha referido a la problemática, no obstante, sindicalistas no descartan tomas por la interrupción de las atenciones en la clínica de Copán.