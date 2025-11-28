"Terroristas de la mentira", acusa Mario Flores a funcionarios que comparecieron ante la OEA

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores, acusó de "terroristas de la mentira" a los funcionarios que comparecieron ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar sobre las elecciones hondurelas. Al consultarle sobre cómo calificaba la actuación ante la OEA del vicecanciller Gerardo Torres; su homólogo en el TJE, Mario Morazán; el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; y la del embajador de Honduras ante la OEA, Roberto Quezada, Flores fue contundente. "Me gustaría también darles una conferencia de prensa para ponerles en contexto de todos los hechos que sucedieron. Esto es un terrorismo de la mentira, así de sencillo, el pueblo hondureño se va a dar cuenta", dijo ante los medios.

Sin embargo, a pesar de la advertencia de revelar lo acaecido en el marco de la comparecencia de Morazán y los otros emisarios del gobierno hondureño ante el Consejo Permanente de la OEA, el magistrado Flores no dio más detalles de los hechos cuestionables.

Remoción de Barahona

Los dos magistrados concurrieron en una reunión en un hotel capitalino, en la que se llevó a cabo un encuentro con observadores electorales nacionales e internacionales. Ahí Morazán aprovechó para pedir ante los medios de comunicación la sustitución de la magistrada Miriam Barahona, a razón de su delicado estado de salud. En relación a esa petición de su compañero en el TJE, Flores apuntó: "Que se la envíe al pleno de 78 diputados que están legalmente convocados e instalados, que les haga la solicitud y que ellos van a hacer las valoraciones si procede o no procede desde el punto de vista legal, la solicitud que hace el magistrado Morazán".