Mario Morazán expone ante la OEA presuntas anomalías dentro del TJE

Tegucigalpa, Honduras.-El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, expuso este martes 25 de noviembre ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) una serie de irregularidades que, según afirmó, se han registrado dentro del órgano electoral en los días previos a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Morazán inició señalando que su participación ante la OEA se dio debido al contexto de desinformación que, aseguró, ha sido alimentado desde la presidencia del TJE y otros sectores externos. “Aunque no es usual que se solicite la participación de un juez de una alta corte de los países miembros como somos los jueces del Tribunal de Justicia Electoral ha sido a razón de la desinformación a lo interno de mi país y en el exterior se ha propiciado desde la presidencia del Tribunal de Justicia Electoral y de otros sectores que comparten esos intereses iliostias, que yo he solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores que facilitara justamente mi participación por lo cual agradezco”, expresó. Durante su intervención, recordó que el TJE fue creado hace cinco años y está conformado por cinco magistrados, además de coexistir dentro del sistema electoral con el Consejo Nacional Electoral (CNE), responsable de la organización y logística de los comicios. También mencionó la activación, durante los periodos electorales, de la unidad especial contra delitos electorales del Ministerio Público.

El magistrado manifestó preocupación por la conducta del presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, a quien acusó de actuar sin apego a su investidura. "Hay en el marco de justicia electoral, algunas situaciones que podrían preocuparnos sobre todo por el desconocimiento que ha registrado el magistrado presidente Flores Urrutia de su investidura como magistrado de una alta corte electoral y se ha mantenido en su postura y condición previa de abogado del Partido Nacional de Honduras, al cual representó durante más de una década...", afirmó. Morazán también se refirió a la controversia surgida por solicitudes de medidas cautelares vinculadas a la inscripción de candidatos a diputados. Mostró documentación durante la sesión y explicó: "Morazán mostró ante los presentes la convocatoria que realizó Flores Urrutia el 8 de octubre, a las 4:18 de la tarde, en la que llamaban a los magistrados a revisar dos solicitudes de medidas cautelares. 'No se señala para qué, ni se adjunta agenda...'". El magistrado cuestionó que la convocatoria se emitiera antes de que ingresaran formalmente las solicitudes al TJE. "Lo curioso del caso es que la convocatoria nosotros la recibimos a las 4:23 de la tarde, no obstante puede verse que la solicitud ingresó al TJE hasta las 5:14 de la tarde, es decir, el magistrado presidente actuó de oficio antes que las partes hicieran las solicitudes de medidas cautelares...", dijo. Añadió que no participó en la sesión ni en su agenda al considerar que no se habían recibido los antecedentes del CNE. "Ante estas situaciones, yo manifesté que no podía participar ni en la aprobación de la agenda ni en la sesión...".