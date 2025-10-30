"El cariño de la gente no se finge, se siente": "Chano" Rivera recorre las calles del DC

Tegucigalpa, Honduras.- Mario Rivera, candidato presidencial del partido Democracia Cristiana (DC), más conocido como "Chano", recorrió las calles de Tegucigalpa y Comayagüela la tarde de este jueves 30 de octubre, como parte de sus actividades políticas. Con camisetas, gorras y rótulos alusivos a su partido, "Chano" Rivera y su equipo se dispusieron a visitar diferentes barrios y colonias de la ciudad capital para saludar a los habitantes y pedirles el voto. "El cariño de la gente no se finge, se siente. Gracias por cada saludo, por cada palabra de aliento; vamos juntos con fe, esperanza y decisión a construir una nueva Honduras", posteó el político, a través de sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que Rivera visita varios sectores del país, de hecho, esta actividad es parte de un proyecto de propaganda que titularon como: "Chano Móvil". El presidenciable realiza estos recorridos varias veces a la semana, desde hace ya varios meses. Rivera ha destacado por ideas como darle la titularidad de la Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonios de Honduras (Secapph) a Lester Cardona, creador de contenido más conocido como "Supremo, en plataformas como TikTok. Según "Chano", el influencer merece el cargo por su capacidad para conectar con la juventud.