"Chano" Rivera considera a Supremo para ministro de Cultura, si llega a la presidencia

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del partido Democracia Cristiana (DC), Mario "Chano" Rivera, declaró que considera colocar al tiktoker Supremo como ministro de Cultura en su gabinete de gobierno en caso de llegar a la presidencia de Honduras.
A través del foro "La Entrevista" de Canal 11, Rivera confesó que ve a Lester Cardona, más conocido como Supremo en redes sociales, como una persona a la que le gustaría tener al mando de la Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonios de Honduras (Secapph).
"'¿Sabes a quién quisiera en Cultura? A Supremo, el tiktoker, porque él conecta con los jóvenes", justificó Rivera.
A su vez, agregó que el creador de contenido estaría asesorado con alguien de mayor experiencia, enfatizando la necesidad de conectar con la juventud como el motivo para integrar a Supremo en su gabinete.
"No importa que haga muecas y eso, pero necesitamos conectar con esta generación que es completamente diferente". A criterio de "Chano", el tratar con jóvenes es "otro mundo completamente diferente".
Por otro lado, mencionó que también contempla que Billy Joya, exmilitar del extinto Batallón 3-16 acusado de torturas y violaciones de derechos humanos en la década de los 80, sería su ministro en la Secretaría de Seguridad.
También comentó que ya sabe quién será su ministro de Finanzas. Aunque no detalló nombres, aseguró que es una persona que ha estado en el Banco Mundial, en Bangladesh "y que ha estado ahí conmigo en los bordos para conocer la realidad".
De igual forma, visualiza al padre Roberto Paiz, excandidato a diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), como el titular en la Secretaría de Educación.
"Yo quiero ministros que aterricen ahí con la gente y que no solo allá en el Centro Cívico Gubernamental", resaltó, afirmando que su gobierno estará conformado por personas profesionales.
Mario Enrique Rivera Callejas se ha caracterizado por polémicas propuestas, entre ellas, su lema "Unámonos a los gringos", el cual hace referencia a su plan de que Honduras se adhiera a Estados Unidos como Estado libre asociado.
Otra promesa que ha causado revuelo es la de que únicamente recibirá un lempira en concepto de salario como presidente de la república, retando incluso al resto de candidatos presidenciales a sumarse a esta iniciativa.