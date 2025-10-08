"Chano" Rivera considera a Supremo para ministro de Cultura, si llega a la presidencia

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del partido Democracia Cristiana (DC), Mario "Chano" Rivera, declaró que considera colocar al tiktoker Supremo como ministro de Cultura en su gabinete de gobierno en caso de llegar a la presidencia de Honduras. A través del foro "La Entrevista" de Canal 11, Rivera confesó que ve a Lester Cardona, más conocido como Supremo en redes sociales, como una persona a la que le gustaría tener al mando de la Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonios de Honduras (Secapph).

"'¿Sabes a quién quisiera en Cultura? A Supremo, el tiktoker, porque él conecta con los jóvenes", justificó Rivera. A su vez, agregó que el creador de contenido estaría asesorado con alguien de mayor experiencia, enfatizando la necesidad de conectar con la juventud como el motivo para integrar a Supremo en su gabinete. "No importa que haga muecas y eso, pero necesitamos conectar con esta generación que es completamente diferente". A criterio de "Chano", el tratar con jóvenes es "otro mundo completamente diferente". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.