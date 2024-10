Licitación para cárcel en Islas del Cisne sigue abierta, afirma coronel Muñoz

1

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso de licitación para la construcción de la cárcel de Islas del Cisne continúa abierta, confirmó el coronel de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el titular de la comisión interventora de centros penales, Ramiro Muñoz.

El titular de la comisión interventora de centros penales aseguró que no cuentan con una contraorden por parte del gobierno que les ordenen la cancelación del polémico proyecto.

“A nosotros se nos dio un PCM donde se autorizaba esa construcción y no tenemos una contraorden, mientras no tengamos la contraorden, nosotros estamos viendo la formal legal de hacerla”, declaró Muñoz este domingo -13 de octubre-.

Asimismo, informó que las empresas interesadas en la construcción de la cárcel han fracasado la licitación porque no cuentan con garantía de bancos a nivel nacional, solo internacional, algo que es contrario a lo que señala la Ley de contratación del Estado.

“Es que la capacidad si la tienen, el hecho es que la ley de contratación del Estado obliga que haya garantía bancaria en caso de que el proyecto fracase, ellos tienen garantía de bancos internacionales, en el PCM que me dan a mí me dice que me sujete a la ley de contratación del Estado”, explicó el titular de la Policía Nacional.

En ese sentido, aseguró que no aceptarán la licitación de un banco con garantía extranjera para el cuarto proceso de licitación, cuya fecha aún no está confirmada.

“Me obliga a que el proyecto tenga una garantía de un banco nacional, la ley dice que debe ser en un banco nacional, mientras no me digan coronel está cancelado, sigue”, agregó Muñoz.

Con esto, Muñoz niega las versiones que el proyecto está cancelado y asegura que mientras todo esté en cumplimiento con la ley, la construcción se realizará.

“En la medida que nosotros tengamos una ambiente legal para hacerlo, lo podemos hacer, si no, no podemos estar sobre la ley”, sentenció Muñoz.